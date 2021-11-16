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Гаприндашвили: Находящийся в Цхинвали гражданин Грузии впал в кому


16.11.2021   18:11


По заявлению Важи Гаприндашвили, Геннадий Бастаев, задержанный в ноябре 2019 года гражданин Грузии был переведен в больницу Цхинвали после инсульта.

В беседе с Netgazeti Гаприндашвили рассказал, что местные источники сообщили о том, что Бастаев находится в коме.

Об ухудшении состояния здоровья Бастаева заявили и в Службе государственной безопасности Грузии. По заявлению ведомства, государство использует все имеющиеся рычаги для того, чтобы перевести его на территорию, контролируемую центральным правительством.

Бастаев был задержан 21 ноября 2019 года в деревне Зардианткари. Его обвиняют в незаконном пересечении т.н. границы и перевоз наркотических веществ.

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