

Гаприндашвили: Находящийся в Цхинвали гражданин Грузии впал в кому

16.11.2021 18:11





По заявлению Важи Гаприндашвили, Геннадий Бастаев, задержанный в ноябре 2019 года гражданин Грузии был переведен в больницу Цхинвали после инсульта.



В беседе с Netgazeti Гаприндашвили рассказал, что местные источники сообщили о том, что Бастаев находится в коме.



Об ухудшении состояния здоровья Бастаева заявили и в Службе государственной безопасности Грузии. По заявлению ведомства, государство использует все имеющиеся рычаги для того, чтобы перевести его на территорию, контролируемую центральным правительством.



Бастаев был задержан 21 ноября 2019 года в деревне Зардианткари. Его обвиняют в незаконном пересечении т.н. границы и перевоз наркотических веществ.



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