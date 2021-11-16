

Находящийся в плену у оккупантов Геннадий Бестаев находится в коме

16.11.2021 19:14





Лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава опубликовал в социальной сети пост, в котором написал, что Геннадий Бестаев, который два года находится в плену у оккупантов в результате инсульта попал кому.



Кацарава обращается к правительству не пожалеть сил для переправы и спасения гражданина Грузии:

«В эти минуты я разговаривал с господином Важой Гаприндашвили.



Геннадий Бестаев, наш гражданин, который уже 2 года находится в тюрьме Цхинвали, был переведен в результате инсульта в цхинвальскую клинику.



Его состояние тяжелое, он находится в коме.



Я обращаюсь к так называемому правительству Грузии – хоть сейчас что-нибудь сделайте и немедленно переправьте этого человека и спасите его!



Не переведете? Мы устроим акцию на автобане!!!!! Оттуда к парламенту. Приду, и ночь Гаврилова вам мало не покажется!!!!



Действуйте немедленно, хочу вас матом крыть, но я не позволю себе этого сделать!!!!



Немедленно!!!!», - пишет Давид Кацарава в Facebook.





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