

Цхинвальский режим передал грузинкой стороне Геннадия Бестаева, находящегося в коме

16.11.2021 22:08





Павшего в кому узника цхинвальского режима Геннадия Бестаева, жителя с. Зардианткари Горийского муниципалитета, срочным образом "помиловал" цхинвальский оккупационный режим и передал грузинской стороне.



Геннадий Бестаев был похищен цхинвальским режимом 21 ноября 2019 года и с тех пор находился в застенках режима.



Как сообщается цхинвальская сторона, Геннадий Бестаев на данный момент передан грузинской стороне.



Информацию о том, что у Бестаева развился инсульт и он впал в кому распространил лидер Антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.



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