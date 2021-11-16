

Заявление СГБ по поводу Геннадия Бестаева

16.11.2021 23:21





СГБ распространила заявление в котором отмечает, что в настоящий момент незаконно задержанного Геннадия Бестаева перевозят на территорию, контролируемую центральной властью.



"Согласно информации, полученной посредством «горячей линии», у находящегося в незаконном заключении в т.н цхинвальской тюрьме Геннадия Бестаева 15 ноября этого года произошел инсульт, а поздно ночью его здоровье значительно ухудшилось.



Со дня ухудшения здоровья Геннадия Бестаева Служба госбезопасности использовала все имеющиеся в её распоряжении рычаги для немедленного перевода гражданина Грузии на территорию, контролируемую центральной властью. В процесс были вовлечены сопредседатели Женевских переговоров, а также представители МНЕС и все другие международные партнеры.



Центральная власть регулярно получала информацию о состоянии здоровья Геннадия Бестаева посредством "горячей линии".



В результате требования центральной власти Грузии, гражданин Грузии Бестаев будет переведен в медицинское учреждение, которое находится на контролируемой центральной властью Грузии территории. В настоящий момент идет процесс перевода Геннадия Бестаева.



Незаконные задержания не только ограничивают свободное передвижение, но и в некоторых случаях ставят под угрозу жизнь местных жителей.



Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание граждан, причинение вреда их здоровью и все незаконные действия, совершенные на месте», - говорится в заявлении СГБ.



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