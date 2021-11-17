

Геннадий Бестаев находится в критическом состоянии

17.11.2021 11:03





Геннадий Бестаев, незаконно задержанный оккупантами, находится в критическом состоянии.



Поздно ночью его доставили на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии.



Из цхинвальской тюрьмы Бестаев поступил в грузино-голландскую больницу с диагнозом геморрагический инсульт.



Врачи провели больному экстренную операцию. По словам медиков, Бестаев находится в реанимационном отделении в коматозном состоянии.



«Больной переведен сюда в критическом состоянии, сейячас он в коме.На данный момент сделать прогноз невозможно. Состояние очень тяжелое», - сказал дежурный реаниматолог Георгий Гварамадзе.



По поводу перевода Бестаева на территорию, подконтрольную властям Грузии, т.н. Комитет безопасности де-факто республики выступил со специальным заявлением, в котором сообщается, что в связи с состоянием здоровья заключенного Анатолий Бибилов помиловал его.



Представители оккупационного режима арестовали Геннадия Бестаева 29 ноября 2019 года и приговорили его к 2 годам лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





