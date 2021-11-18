

В Эргнети проходит заседание группы Механизма превенции инцидентов и реагирования на них

18.11.2021 12:54





В Эргнети проходит заседание группы Механизма превенции инцидентов и реагирования на них. На встрече будут рассмотрены все инциденты, произошедшие у линии оккупации за последние два месяца.



По словам заместителя директора аналитического департамента СГБ Ираклия Антадзе, центральная власть Грузии опротестует незаконные действия де-факто режима, в том числе незаконное задержание граждан Грузии. На встрече грузинская сторона в очередной раз потребует открытия пункта пропуска в Ахалгори и будет говорить о гуманитарном кризисе, возникшем после искусственного закрытия дороги.



На встрече также будет обсуждаться вопрос Геннадия Бестаева. Он находится в клинике уже третий день в тяжелом состоянии. Геннадий Бестаев находился в незаконном плену два года.



«Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание наших граждан. Приоритетом для государства являются все граждане, а вопрос Геннадия Бестаева обсуждался во всех существующих форматах, включая Женевские переговоры. В направлении Абхазии ведется активная работа по восстановлению данного формата. Освобождение Ираклия Бебуа также является важной темой для обсуждения, и в этот процесс вовлечены сопредседатели Женевских переговоров», — заявил Антадзе.



К этому времени в незаконном заключении оккупированного Цхинвали остается задержанный несколько месяцев назад гражданин Грузии Гела Гочошвили.





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