

Украинская разведка – Россия готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года

21.11.2021 18:13





Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года. В интервью изданию Military Times он сообщил, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих, передает УНН.



Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.



При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.



Украина со своей стороны в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.



В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post , что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении. В то же время Буданов подчеркнул, что РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” и другое вооружение к границе.



Глава ГУР также отметил, что жесткие погодные условия в январе-феврале никак не отвадят россиян от нападения. “Для нас и россиян это не проблема”, - сказал Буданов.



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