

Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе

24.11.2021 11:55





Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе утром 24 ноября, сообщил помощник «министра внутренних дел» Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Бадра Айба.



Во время инцидента пострадал водитель маршрутки, он получил огнестрельное ранение и был доставлен в медучреждение.



По словам очевидцев, после обстрела маршрутное такси врезалось в столб напротив школы у реки Хипста.



По данным местного МВД, личность стрелявшего уже установлена. На данный момент правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





