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Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
24.11.2021 11:55
Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе утром 24 ноября, сообщил помощник «министра внутренних дел» Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Бадра Айба.
Во время инцидента пострадал водитель маршрутки, он получил огнестрельное ранение и был доставлен в медучреждение.
По словам очевидцев, после обстрела маршрутное такси врезалось в столб напротив школы у реки Хипста.
По данным местного МВД, личность стрелявшего уже установлена. На данный момент правоохранительные органы проводят операцию по его задержанию.
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