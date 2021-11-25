

Украина – Российские оккупационные войска применяют запрещенные Минскими договоренностями вооружения

25.11.2021 13:34





За прошедшие сутки, 24 ноября, со стороны российских оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, об этом сообщает «Укринформ».



По распространенным сообщениям, по всей линии оккупации со стороны оккупационных сил применялись станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, а также гранатометы разных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм и 120 мм.



В связи нарушениями Минских договоренностей миссия Украины при ОБСЕ 24 ноября во время заседания Форума сотрудничества безопасности сделала доклад о ситуации в Украине. Из доклада следует, что Российские оккупационные войска с начала действия «Дополнительных мер об усилении режима прекращения огня от 27 июля 2020 года» постоянно нарушают достигнутые договоренности, применяя запрещенные этими договорами вооружения, в том числе использование БПЛА. В частности, в докладе сообщается о 167 фактах использования дронов, которые российскими оккупационными силами применяются для сброса боеприпасов на украинские позиции, корректировки артиллерийского огня и ведения разведывательной деятельности.



Напомним, что ранее украинская миссия в ОБСЕ информировала делегации стран-участниц о том, что только лишь с 25 по 31 октября, на востоке Украины было зафиксировано 8 случаев применения оккупационными силами РФ беспилотников для сброса осколочных гранат «ВОГ-17» на позиции украинских военных.



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