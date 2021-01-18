

Представители бизнес-сектора Грузии требуют отменить ограничения

18.01.2021 21:23





Партия «Гирчи – больше свободы» вместе с представителями бизнес-сектора Грузии требуют отменить ограничения на работу гостиниц, ресторанов и кафе, введенные из-за пандемии коронавируса.



На состоявшейся сегодня пресс-конференции представители малого бизнеса заявляли, что тысячи человек остались без средств к существованию после введенных 28 ноября ограничений на работу в сфере обслуживания.



«В нашем баре было оформлено 82 человека, которые теперь получают в качестве помощи от государства только 200 лари в месяц. За ними стоят их семьи. В такой же ситуации служба охраны, дистрибьюция, которым мы раньше платили. Также есть аренда, которую мы не можем платить», — заявил основатель тбилисского бара «Сахелосно» (Мастерская) Иване Мачавариани.



Из-за введенных правительством ограничений, рестораны и объекты питания в масштабе всей страны продолжают работать только на доставку. В силе остается запрет на передвижение пешком и на автомобилях с девяти до пяти утра.



С 28 ноября 2020 года прекратили работу и зимние курорты Грузии: гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы закрыты, также как кафе и рестораны.



Представители правительства ранее не исключали, что зимние курорты смогут принимать посетителей с 1 февраля, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация.



По словам основателя «Горнолыжного клуба» Гурама Гогишвили, правительство должно как можно скорее принять решение об открытие зимних курортов.



«Они должны решить этот вопрос скорее, в самые ближайшие дни. Если в этом году горнолыжные курорты не откроются, то многие останутся голодными», — считает Гогишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





