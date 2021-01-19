

Государственная субсидия на муку может увиличиться до 15 лари за мешок

19.01.2021 10:41





Государственная субсидия на 1 мешок муки, возможно, увеличится с 10 до 15 лари. Как сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава, на сегодняшний день стоимость 1 мешка муки возросла до 68 лари, поэтому для сохранения цены субсидии в 10 лари уже недостаточно.



«С самого начала в программу были заложены риски того, что, например, Россия с 15 февраля вводит квотирование, а также валютный риск, риск роста цен на электроэнергию. На первые два месяца программы было распределено по 2 миллиона лари, но эти риски сработали, и теперь пшеница серьезно подорожала. Соответственно, субсидии в 10 лари, которая была рассчитана на первые 2 месяца, больше не достаточно. Со своими расчетами мы обратились в Министерство сельского хозяйства, сейчас идет обсуждение, субсидия, предположительно, составит 15 лари», - отметил он.



По информации Левана Силагава, в первом тендере, проведенном в рамках программы субсидирования, победили 8 мельниц-комбинатов, которые поставляют 52 хлебозаводам 1 мешок муки первого сорта по фиксированной цене - 53 лари, а второй тендер будет объявлен к 25 января.



По его словам, исходя из позиции государства, можно сказать, что цены на хлеб до 1 апреля не поднимутся.



Для справки, государство субсидирует муку первого сорта, на что в целом будет потрачено 10 миллионов лари. Программа началась 1 декабря и продлится 4 месяца.



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