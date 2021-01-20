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Представители бизнес-ассоциаций обратились к правительству
20.01.2021 12:14
Представители около 15 бизнес-ассоциаций выступают с инициативой выхода из кризиса и обращаются к правительству. Согласно инициативе необходимо предпринять несколько важных шагов в соответствии с правилами, установленными эпидемиологами и с учетом опыта ведущих стран.
В их числе в заявлении говорится о запуске транспорта, восстановлении авиасообщения и возобновлении ресторанного бизнеса в соответствии с регуляциями. Также, как говорят представители бизнес-субъектов, нужно открывать отели и торговые центры.
По их словам, многие отрасли обанкротились из-за ограничений. Страна взяла на себя множество международных финансовых обязательств, поэтому единственный выход из кризиса — снова дать бизнесу возможность работать.
Заявление подписывают до 15 бизнес-субъектов. К объявлению также присоединяются бизнес-операторы, работающие на горнолыжных курортах.
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