

Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы

20.01.2021 12:29





США ввели санкции против украинской судоходной компании Fides Ship Management, зарегистрированной в Одессе, обвинив в транспортировке венесуэльской нефти. Как передает Укринформ, об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Минфин США.



"США ввели санкции против украинской компании, которую обвиняют в перевозке венесуэльской нефти. Министерство финансов США заявило, что санкции введены против одесской компании Fides Ship Management. Также под санкции подпали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (на все трех реет камерунский флаг)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что США ввели в января 2019 года санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.



ООО Fides Ship Management зарегистрировали в 2015 году в Одессе Юрий Ткач и Ильяс и Гульнара Азиз. Ткач - директор и главный бенефициар компании.





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