

Совместное заявление бизнес ассоциаций Грузии

20.01.2021 17:03





13 бизнес ассоциаций обратились к правительству Грузии с просьбой как можно скорее запустить все отрасли, определяющие экономику. В своем обращении они также призывают к возобновлению работы в различных сферах бизнеса, включая туризм, торговлю, рестораны и авиацию. Бизнесмены поясняют, что на данном этапе бизнес не сможет провести массовое тестирование своих сотрудников, поэтому они просят правительство субсидировать процесс тестирования на коронавирус.



«Мы с большой озабоченностью отмечаем, что с 16 января частично, а затем с 1 февраля снятие ограничений все еще находится под угрозой и может быть отложено, более того, недавние заявления представителей различных государственных структур и эпидемиологов указывают на повторную изоляцию (так называемая третья волна). Хотя мы хорошо осознаем сложную ситуацию в сфере здравоохранения в Грузии, мы хотим еще раз подтвердить нашу позицию, что страна находится на грани выживания или полного исчезновения! Многие отрасли обанкротились, поэтому налоговая система и даже банковский сектор находятся в плачевном состоянии. Царит тотальная безработица (кроме госструктур). Экономика и бюджет страны находятся в упадке, что ставит под сомнение дальнейшие перспективы развития страны.



Последние 11 месяцев после пандемии, начавшейся в марте, изоляция и экономическая стагнация продолжаются уже пять месяцев, что является недопустимой роскошью для нашей довольно бедной страны, и что равносильно смертному приговору для экономики. Страна приняла на себя многочисленные международные финансовые обязательства, которые необходимо исполнить. Единственная гарантия этого — активный бизнес-сектор.



Пока еще есть способ спасти нашу страну и выйти из сложившейся ситуации, необходимо в кратчайшие сроки учесть все правила, установленные эпидемиологами, и использовать опыт ведущих стран мира», — говорится в обращении.



В совместном документе представители бизнес ассоциаций заявляют о необходимости запустить работу транспорта, так как по их мнению остановка транспорта является «причиной роста безработицы и является дискриминацией групп с самым низким доходом».



Они также ратуют за восстановление международного авиационного сообщения, за запуск ресторанного и гостиничного бизнеса.



А также: «Восстановить работу торговых центров и непродовольственных магазинов; У нас есть успешный результат такой работы в новогодний период. Как мы видели, такая работа не привела к увеличению количества пациентов любого типа.



Начните работу зимних курортов как на отелях, так и на канатных дорогах. Развитие канатов связано с реальным контролем социальной дистанционной защиты. Эту техническую проблему довольно легко решить, и она не является непреодолимой. Эту техническую проблему не следует приносить в жертву перспективе развития и спасения целых регионов.



Если для этого необходимо провести массовое тестирование, мы готовы задействовать и координировать этот процесс, однако прискорбные и застойные сектора не смогут провести это тестирование за свой счет, и этот процесс будет необходимо субсидировать государством.



Мы надеемся, что правительство осознает всю серьезность сложной ситуации в стране, понимает нашу инициативу и в ближайшее время будет работать со страной для облегчения и без того сложной ситуации», — говорится в заявлении.



Заявление подписывают следующие бизнес ассоциации: Ассоциация ресторанов Грузии; Альянс индустрии туризма Грузии; Грузинская гастрономическая ассоциация; Грузинская ассоциация розничной торговли; Ассоциация дистрибьюторов Грузии; Ассоциация работодателей Грузии; Союз налогоплательщиков Грузии;

Федерация производителей Грузии; Ассоциация торговых центров Грузии; Грузинская ассоциация транспорта и дорог; Авиационное объединение «Авиакоммуникатор»; Ассоциация горных курортов; Федерация салонов и эстетических центров Грузии.



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