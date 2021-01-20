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В Грузии на получение 200-ларовой компенсации внесено 115,000 заявлений
20.01.2021 17:52
По данным Налоговой службы Министерства финансов Грузии, в базе данных уже зарегистрировано 115,000 заявлений на получение компенсации в размере 200 лари.
Компенсация в размере 200 лари будет выплачена наемным работникам, потерявшим работу или находящимся в неоплачиваемом отпуске из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Срок подачи данных о компенсации истекает сегодня, 20 января.
По сообщению правительства Грузии, выдача компенсаций в размере 200 лари начнется с 28 января. В 2020 году 161,905 граждан получили компенсацию в размере 200 лари.
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