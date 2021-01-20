

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал приоритетные направления работы

20.01.2021 17:57





Каха Каладзе на заседании городского правительства, назвал в 2021 году социально-экономические и инфраструктурные проекты приоритетными направлениями работы мэрии.



Каладзе отметил, что планируется особое внимание уделить экологической и транспортной политике города.



«Среди основных приоритетов текущего года – поддержка социально-экономической сферы, на что будет выделено 350 миллионов лари . 440 миллионов будет потрачено на инфраструктуру», – заявил Каладзе.

Мэр отметил, что и в этом году продолжатся восстановительные работы парков и скверов.



«Существующая пандемия еще раз дала нам понять, насколько важно наличие таких открытых пространств. Отрадно, что в городе появилась парковая культура», – сказал он.



Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, определенная часть граждан общается с внешним миром через сурдопереводчика, поэтому для них жизненно важно получать информацию на языке жестов.



«Мы все согласны с тем, что люди с ограниченными возможностями являются полноправными членами нашего общества, и мы стараемся учитывать их потребности в нашей повседневной работе.



Все инфраструктурные проекты, которые реализуются в городе, максимально адаптированы под них. Тбилиси должен быть инклюзивным городом. Мы будем делать все возможное в этом направлении», – сказал Каха Каладзе, отметив, что сурдопереводчик с сегодняшнего дня будет на каждом заседании правительства.



Каладзе сообщил, что мэрия Тбилиси выполнила план бюджета по 2020 году на 96%, были некоторые проекты, реализации которых помешала пандемия и локдаун.



«Из-за пандемии в 2020 году было слишком много проблем. Мы были вынуждены отложить некоторые проекты из-за других приоритетов. Однако уверен, что в 2021 году общими усилиями мы сможем сделать много хороших дел», – заявил Каладзе.



Бюджет столицы на 2021 год составляет более 1,05 миллиарда лари: общие расходы бюджета на 28,9 миллиона больше, чем в 2020 году. Самая большая статья расходов – строительство, эксплуатация инфраструктурных объектов и укрепление аварийных зданий (194,6 млн лари), а наименьшая – способствование развитию экономики (4,2 млн лари).



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