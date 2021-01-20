

Ассоциация горных курортов требует восстановления работы горнолыжных курортов

20.01.2021 18:00





Ассоциация горных курортов Грузии ставит вопрос о необходимости обязательного восстановления работы горных курортов с 1 февраля, заявляя, что в противном случае, последствия будут очень тяжелыми.



По словам главы Ассоциации Майи Бичикашвили, курорты и частный сектор полностью готовы к соблюдению любых регуляций, которые будут необходимы для возобновления их работы.



«Пока никто не знает, возобновится ли с 1 февраля работа горнолыжных курортов или нет. Если же этого не случится, то это будет очень тяжелый удар для отрасли, которая носит ярко выраженный сезонный характер. Фактически горнолыжные курорты сейчас находятся на грани банкротства. Но для этого нет никаких причин, так как люди уже привыкли к коронавируса, научились с ним сосуществовать, жить, соблюдая разного рода ограничения. Если мы не начнем работать с 1 февраля, то фактически гостиничный бизнес в горных курортах исчезнет, а восстановить его будет крайне сложно» - заявила глава Ассоциации.



По ее словам, сектор также нуждается в налоговых и банковских льготах, которые позволят курортам нормально работать после того, как пандемия завершится» - заявила глава Ассоциации горного туризма.



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