

Для платежей, совершаемых через автоматы быстрой оплаты, требуется идентификация

20.01.2021 19:05





С 15 января вошло в силу требование обязательной идентификации для платежей, совершаемых через автоматы быстрой оплаты. Национальный банк Грузии (НБГ) заявляет, что требование об обязательной идентификации не распространяется на коммунальные услуги, телекоммуникации и налоги, подлежащие уплате в государственную казну.



Как сообщили Netgazeti в НБГ, требование обязательной идентификации является требованием нового закона Грузии «О противодействии отмыванию денег и предотвращении финансирования терроризма», принятого в 2019 году, который, в свою очередь, основан на международных стандартах в соответствии с Директивой ЕС и 40-ка рекомендациями ФАТФ.



По сообщению НБГ, соответствующие представители финансового сектора были полностью проинформированы об изменении. Более того, у них был определенный срок, чтобы проинформировать пользователей о вступлении в силу нового регламента с 2021 года.



Идентификация, независимо от суммы, не требуется для следующих платежей, производимых устройством:

— Коммунальные платежи (электричество, вода, газ, уборка, интернет и телекоммуникации, мобильные операторы)

— Платежи в государственную казну

— Платежи в государственный пенсионный фонд

— Гражданский транспорт (городской транспорт , такси, ЖД билеты, Автобусные билеты)

— Почтовые услуги

— Образование (высшее образование, школа, детский сад, детские сады)

— Спорт и фитнес

— Подписка на СМИ/прессу (газеты и журналы)

— Бытовые услуги (лифт, уборка, охрана), мелкий ремонт

— Здравоохранение (плата за медицинские услуги) и ветеринария (кроме торговли лекарствами)

— Плата за визовые услуги

— Определенный вид страхования, который по закону освобожден от требований идентификации.

— Покупка товаров с низким уровнем риска.



По их словам, это требование предъявляется только к тем видам платежей, которые несут относительно высокие риски и требуют тщательного мониторинга для устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.



Банковская ассоциация распространяет информацию об услугах, когда пользователи должны будут пройти через процесс идентификации/проверки. По сообщению ассоциации, изменение касается перевода средств за следующие услуги:



Азартные игры и лотереи;

Онлайн игры ;

Страховые и негосударственные пенсионные фонды;

Финансовые услуги, в том числе: внесение депозита на банковский счет физических и юридических лиц, услуги микрофинансовых организаций и кредиторов, лизинг, рефинансирование электронного кошелька, финансовые рынки и денежные переводы;

Интернет-маркетинг;

Транспорт и логистика;

Туристические услуги;

Сетевой маркетинг;

Благотворительность;

Консалтинговые услуги;

Политические партии;

Услуги в сфере недвижимости.



«Согласно рекомендации Национального банка Грузии, в целях защиты персональных данных потребителей при выполнении различных операций по переводу через терминалы самообслуживания стал обязательным вводить персональный номер пользователя и SMS-код, отправленный на мобильный телефон. Это решение является частью стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в заявлении ассоциации.





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