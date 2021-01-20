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Для платежей, совершаемых через автоматы быстрой оплаты, требуется идентификация
20.01.2021 19:05
С 15 января вошло в силу требование обязательной идентификации для платежей, совершаемых через автоматы быстрой оплаты. Национальный банк Грузии (НБГ) заявляет, что требование об обязательной идентификации не распространяется на коммунальные услуги, телекоммуникации и налоги, подлежащие уплате в государственную казну.
Как сообщили Netgazeti в НБГ, требование обязательной идентификации является требованием нового закона Грузии «О противодействии отмыванию денег и предотвращении финансирования терроризма», принятого в 2019 году, который, в свою очередь, основан на международных стандартах в соответствии с Директивой ЕС и 40-ка рекомендациями ФАТФ.
По сообщению НБГ, соответствующие представители финансового сектора были полностью проинформированы об изменении. Более того, у них был определенный срок, чтобы проинформировать пользователей о вступлении в силу нового регламента с 2021 года.
Идентификация, независимо от суммы, не требуется для следующих платежей, производимых устройством:
— Коммунальные платежи (электричество, вода, газ, уборка, интернет и телекоммуникации, мобильные операторы)
— Платежи в государственную казну
— Платежи в государственный пенсионный фонд
— Гражданский транспорт (городской транспорт , такси, ЖД билеты, Автобусные билеты)
— Почтовые услуги
— Образование (высшее образование, школа, детский сад, детские сады)
— Спорт и фитнес
— Подписка на СМИ/прессу (газеты и журналы)
— Бытовые услуги (лифт, уборка, охрана), мелкий ремонт
— Здравоохранение (плата за медицинские услуги) и ветеринария (кроме торговли лекарствами)
— Плата за визовые услуги
— Определенный вид страхования, который по закону освобожден от требований идентификации.
— Покупка товаров с низким уровнем риска.
По их словам, это требование предъявляется только к тем видам платежей, которые несут относительно высокие риски и требуют тщательного мониторинга для устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Банковская ассоциация распространяет информацию об услугах, когда пользователи должны будут пройти через процесс идентификации/проверки. По сообщению ассоциации, изменение касается перевода средств за следующие услуги:
Азартные игры и лотереи;
Онлайн игры ;
Страховые и негосударственные пенсионные фонды;
Финансовые услуги, в том числе: внесение депозита на банковский счет физических и юридических лиц, услуги микрофинансовых организаций и кредиторов, лизинг, рефинансирование электронного кошелька, финансовые рынки и денежные переводы;
Интернет-маркетинг;
Транспорт и логистика;
Туристические услуги;
Сетевой маркетинг;
Благотворительность;
Консалтинговые услуги;
Политические партии;
Услуги в сфере недвижимости.
«Согласно рекомендации Национального банка Грузии, в целях защиты персональных данных потребителей при выполнении различных операций по переводу через терминалы самообслуживания стал обязательным вводить персональный номер пользователя и SMS-код, отправленный на мобильный телефон. Это решение является частью стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в заявлении ассоциации.
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