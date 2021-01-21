

В Грузии на год отсрочили установление стандарта «Евро-5» на дизельное топливо

21.01.2021 22:00

Новости-Грузия



Согласно постановлению правительства, еще раз был отсрочен на год переход Грузии на обязательный стандарт на дизельное топливо — «Евро-5».



Стандарт должны были ввести еще 1 января 2020 года, однако по просьбе представителей бизнес-объединений его перенесли уже во второй раз – до 1 января 2022 года.



На данном этапе Грузия импортирует дизельное топливо стандарта «Евро-4» и «Евро-5».



По информации министерства окружающей среды и сельского хозяйства, требования к качеству дизельного топлива постепенно улучшаются и в рамках установленных параметров и с 2019 года соответствуют стандарту Евро-4, что предполагает небольшое содержание серы.



В прошлом году в Грузии ужесточили контроль за качеством топлива. По инициативе парламентского комитета по охране окружающей среды, санкции ужесточили на импорт, производство и реализацию некачественного бензина или дизельного топлива в Грузии.



Пакет изменений предусматривает не только увеличение штрафов за нарушение норм качества автомобильного топлива, но и уголовную ответственность.



В соответствии с изменениями в Уголовный кодекс Грузии добавили статью, согласно которой, при повторном факте поставок некачественного топлива, виновный, после административного взыскания, наказывается штрафом и исправительными работами сроком до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.



Одним из основных факторов загрязнения атмосферного воздуха являются машины, и показатель качества топлива — один из важнейших параметров при оценке экологической ситуации. Улучшение процесса горения топлива в автомобилях обеспечивает сокращение выброса диоксида азота и твердых частиц в атмосферу.



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