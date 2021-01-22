

Регулярные авиарейсы возобновятся с 1 февраля

22.01.2021 15:15





«Мы посчитали возможным снять ограничение на регулярные авиарейсы с 1 февраля», — заявила после заседания Координационного совета министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.



Как отметила Турнава, Координационный совет обсудил смягчение точечных ограничений для бизнеса.



«Все авиакомпании, работающие в Грузии на сегодняшний день, а также новые авиакомпании, желающие войти на рынок Грузии, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы с определенной частотой. Конечно, это будет сделано с соблюдением всех медицинских протоколов и правил безопасности. Многие авиакомпании в мире уже делают это сейчас, так что это не будет представлять дополнительной угрозы», — заявила Турнава.



По её словам, сейчас ведется обсуждение о том, как облегчить режим въезда для визитеров из разных стран.



«Мы учитываем тот факт, что в мире постепенно набирает темп вакцинация, в том числе в таких странах, которые более привлекательны для нас с точки зрения туризма, таких как Израиль, страны Персидского залива и, конечно же, страны ЕС. Мы рассчитываем, что в ближайший период, в течение весеннего сезона, мы сможем безопасно и с соблюдением всех правил принимать большее количество туристов», — заявила министр экономики.



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