

Премьер-министр встретился с региональным директором ЕБРР

22.01.2021 17:45





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Кавказе Катариной Бьорлин Хансен.



Глава правительства поблагодарил ЕБРР за образцовое сотрудничество и отметил, что Европейский банк реконструкции и развития является не только очень хорошим партнером Грузии, но и сыграл важную роль в развитии страны.



На встрече было отмечено, что Грузия является одним из крупнейших бенефициаров инвестиций ЕБРР на душу населения, и ее диверсифицированный портфель от энергетического сектора до сельского хозяйства и включая частный сектор оказывает значительное влияние на развитие экономики страны, особенно в период эпидемии коронавируса.



По словам регионального директора ЕБРР, правительство Грузии и Европейский банк реконструкции и развития связывает прекрасное сотрудничество, и прошлый год был лучшим с точки зрения достижения поставленных целей.



«В прошлом году мы смогли достичь вдвое большего, чем в какой-либо год вместе. Таким образом, мы очень довольны сотрудничеством. Основную работу выполняет тбилисский офис Европейского банка реконструкции и развития. Мы работаем на полную мощность и очень гордимся достигнутыми результатами. На сегодняшней встрече мы сделали обзор результатов прошлого года, которые, несомненно, были отличными. Мы также говорили о целях и стратегии на этот год, которую мы сейчас пишем в отношении Грузии на следующие пять лет. Мы также говорили о предстоящих онлайн-встречах новоназначенного президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Гено-Бассо, которые состоятся 1-2 февраля», — отметила Катарина Бьорлин Хансен после встречи с премьер-министром.



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