

Встреча в Минэкономики: Что пообещали бизнесменам?

26.01.2021 16:14





Представители грузинского бизнеса провели встречу с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклием Надареишвили. Как рассказал председатель Ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония, единственным требованием бизнесменов было открытие экономики.



По его словам, самым главным для функционирования секторов импорта и дистрибуции, является возобновление работы общественного транспорта. Чкония отметил, что на встрече от замминистра прозвучало обещание поработать над решением этого вопроса.



«Мы получили много обещаний, но важно то, как они с этим справятся», — считает Чкония.



«Нас объединяет вопрос возобновления работы транспорта. Позиция министерства экономики такова — мы на вашей стороне, но что поделать…эпидемиологи (запрещают). Скажу прямо, мне непонятна эта позиция, мол, начнем работу. Эту работу должны были начать раньше. Пускай начнут работать с торговыми центрами. С первого февраля они открываются, но не знают, по каким регуляциям», — заявил председатель Ассоциации дистрибьюторов.



Издание Netgazeti поинтересовалось, получили ли представители бизнеса конкретное обещание от Минэкономики. Как рассказал Чкония, представитель ведомства пообещал, что они будут работать по вопросу возобновления работы общественного транспорта до марта.



Напомним, что 25 января Минэкономики сообщило, что замминистра Иракли Надареишвили провел встречи с руководителями объединениями ресторанов, отелей, зимних курортов, дистрибьюторов и ТЦ.





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