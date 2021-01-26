

Бизнес разочарован встречей с представителями власти

26.01.2021 19:19





После встречи в администрации правительства, основатель «Ассоциации рестораторов» Шота Бурджанадзе заявил, что его пессимистические ожидания оправдались.



По словам Бурджанадзе, отношения между бизнес-сектором, эпидемиологами и государством совершенно непонятны.



По словам Шоты Бурджанадзе, шаги, предпринятые властью, не имеют логического объяснения, а значит, были приняты неверные решения.



По его словам, бизнес должен работать на фоне нормативных регуляций.



«К сожалению, представители правительства сегодня выступали адвокатами эпидемиологов. Это непонятная реальность, и, к сожалению, на мой взгляд, эта реальность приведет к плачевной ситуации в стране», — заявил Шота Бурджанадзе.



Представители туристического сектора встретились с правительственной экономической командой. На встрече также присутствовали эпидемиологи.





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