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Бизнес разочарован встречей с представителями власти
26.01.2021 19:19
После встречи в администрации правительства, основатель «Ассоциации рестораторов» Шота Бурджанадзе заявил, что его пессимистические ожидания оправдались.
По словам Бурджанадзе, отношения между бизнес-сектором, эпидемиологами и государством совершенно непонятны.
По словам Шоты Бурджанадзе, шаги, предпринятые властью, не имеют логического объяснения, а значит, были приняты неверные решения.
По его словам, бизнес должен работать на фоне нормативных регуляций.
«К сожалению, представители правительства сегодня выступали адвокатами эпидемиологов. Это непонятная реальность, и, к сожалению, на мой взгляд, эта реальность приведет к плачевной ситуации в стране», — заявил Шота Бурджанадзе.
Представители туристического сектора встретились с правительственной экономической командой. На встрече также присутствовали эпидемиологи.
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