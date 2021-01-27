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Представители торговых объектов встречаются с экономической командой правительства и эпидемиологами
27.01.2021 14:44
Представители торговых объектов, моллов и т.н ритэйл сектора встречаются с экономической командой правительства и эпидемиологами. Цель встречи — окончательное согласование вопроса о том, как будет происходить восстановление работы данного сектора после снятия ограничений с 1 февраля.
У бизнес-сектора есть несколько требований, которые сегодня будут доведены до сведения медицинских специалистов и правительственной команды. Например, частный сектор требует возобновления передвижения общественного транспорта, сдвига «комендантского часа» на один час и разрешения работать по выходным.
Напомним, что с 1 февраля торговые центры, моллы и магазины непродовольственных товаров возобновят работу с соблюдением определенных регуляций.
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