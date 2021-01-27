

Техосмотр для лицензированных такси вновь становится обязательным

27.01.2021 14:51





«Техосмотр обязателен для водителей такси, у которых есть лицензия, невыполнение данного условия повлечет аннулирование разрешения на предоставление данного сервиса», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.



Как отметил Каха Каладзе, согласно регуляциям, установленным в рамках реформы тбилисского такси, одним из условий предоставления услуг является обязательный технический осмотр в соответствии с законом о транспортных средствах.



«Во время пандемии мы дали возможность водителям такси не проходить техосмотр, данная процедура была отсрочена. Однако пришло время, чтобы имеющие лицензию таксисты, прошли обязательный техосмотр, иначе они будут лишены права и лицензии на оказание этого сервиса», — заявил Каха Каладзе.





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