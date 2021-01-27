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Грузия возобновляет регулярные авиарейсы с Турцией и Украиной


27.01.2021   17:41


С 4 февраля начнется регулярное авиасообщение между Грузией и Турцией по маршруту Тбилиси-Стамбул-Тбилиси. Об этом сообщили в международном аэропорту Тбилиси.

Авиакомпания Pegasus Airlines будет выполнять рейсы 5 раз в неделю. А с марта полеты планируется осуществлять ежедневно.

Начиная с указанной даты, украинская компания SkyUp Airlines также запустит два раза в неделю авиарейсы по маршруту Киев-Тбилиси-Киев.

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