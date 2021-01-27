

Грузия возобновляет регулярные авиарейсы с Турцией и Украиной

27.01.2021 17:41





С 4 февраля начнется регулярное авиасообщение между Грузией и Турцией по маршруту Тбилиси-Стамбул-Тбилиси. Об этом сообщили в международном аэропорту Тбилиси.



Авиакомпания Pegasus Airlines будет выполнять рейсы 5 раз в неделю. А с марта полеты планируется осуществлять ежедневно.



Начиная с указанной даты, украинская компания SkyUp Airlines также запустит два раза в неделю авиарейсы по маршруту Киев-Тбилиси-Киев.



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