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Грузия возобновляет регулярные авиарейсы с Турцией и Украиной
27.01.2021 17:41
С 4 февраля начнется регулярное авиасообщение между Грузией и Турцией по маршруту Тбилиси-Стамбул-Тбилиси. Об этом сообщили в международном аэропорту Тбилиси.
Авиакомпания Pegasus Airlines будет выполнять рейсы 5 раз в неделю. А с марта полеты планируется осуществлять ежедневно.
Начиная с указанной даты, украинская компания SkyUp Airlines также запустит два раза в неделю авиарейсы по маршруту Киев-Тбилиси-Киев.
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