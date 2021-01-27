

Вице-премьер: Ресторанный сектор все еще находится в зоне высокого риска

27.01.2021 18:07





По заявлению министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили, ресторанный сектор все еще находится в зоне высокого риска, поэтому власти стараются смягчить введенные в связи с коронавирусом регуляции в тех сферах, которые относительно менее опасны.



Как она заявила журналистам, после проведенной в администрации встрече с представителями молов и торговых центров, задача властей так ослабить ограничения, чтобы это еще больше не усугубило бы эпидемситуацию.



«Экономика - это не только ресторанный бизнес. Экономика - это функционирование всех бизнес областей, и в первую очередь это должно быть безопасно. Мы очень хорошо помним, как из ресторанной сферы, так и из торговой сети, когда в ноябре нами еще не были введены ограничения и у нас уже было несколько тысяч зараженных в день, тогда представители как ресторана, так и торговой сети говорили, что продажи уже сократились на 40-50%. Только из-за того, что в стране такой высокий показатель инфицирования, мы не можем говорить о нормальном функционировании экономики. Поэтому, сегодня наша задача снять ограничения таким образом, чтобы вновь не получать тысячи зараженных в день. Мы говорим именно о том, каким образом может функционировать бизнес, чтобы управление бизнесом было безопасно, и чтобы не наносить вред здоровью граждан. Ресторанный сектор по-прежнему находится в зоне высокого риска. Именно поэтому мы начинаем с менее рискованного сектора, такого как торговый сектор. Как только мы все вместе успешно пройдем этот процесс, поверьте, и у ресторанного сектора и у туризма будет возможность полностью восстановиться», - заявила Цкитишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





