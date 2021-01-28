

Гахария: Начинается реформа управления государственными предприятиями

28.01.2021 12:49





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, в условиях мирового экономического кризиса очень актуально и важно начать реформу государственных предприятий.



По его словам, для реформирования системы управления госпредприятиями будет создана специальная рабочая группа, которую возглавит министр финансов Иване Мачавариани.



«Наша цель — чтобы управления госпредприятиями было на уровне лучших практик и примеров корпоративного управления. Это не только наше желание, но и необходимость, вызванная экономической ситуацией, в которой находится страна и которая называется глобальным экономическим кризисом. Мы начинаем этот шаг с Государственной электросистемы Грузии. Сегодня мы обсудим, каким должен быть состав Наблюдательного совета этой государственной коммерческой организации.



Кроме того, будет создана специальная рабочая группа по реформированию управления государственными предприятиями во главе с министром финансов г-ном Иване Мачавариани. Это будет не единственное предприятие, на котором мы остановимся. Будет конкретный план, последовательные шаги», — заявил Георгий Гахария.





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