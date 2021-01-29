

Грузия не была представлена на Давосском форуме

29.01.2021 12:40





В 2021 году Давосский международный экономический форум прошел в нетрадиционном формате - из-за пандемии он состоялся в онлайн-режиме. Однако это никак не уменьшило ни его значимость, ни ранг участников.



Представители Грузии как правило принимают в форуме участие на уровне глав правительств, в частности, в 2020 году в Давосе страну представлял премьер-министр Георгия Гахария. Что происходит сейчас, принимает ли Грузия участие в самом престижном в мире международном экономическом форуме?



Конкретного ответа на этот вопрос нет, а парламентский комитет по экономике вообще не принимал никакого участия в процессе.



В Давосском форуме в настоящее время принимает участие бывший заместитель министра экономики Грузии Кети Бочоришвили, однако она не представляет официальные органы страны. По ее словам, она не может точно сказать, участвует ли Грузия в Давосском форуме на официальном уровне, но скорее всего нет, так как грузинской делегации нигде не видно.



И это при том, что в условиях пандемии и после ее завершения Грузии нужны иностранные инвестиции, для привлечения которых Давос является лучшей платформой.



«К сожалению, представителей Грузии я не видела ни на одной сессии форума. Скорее всего они просто не принимают участие в мероприятии, иначе если б среди участников форума был бы кто-нибудь из представителей нашего правительства, об этом обязательно было бы объявлено» - заявила она.



По ее словам, такой подход противоречит неоднократным заявлениям премьер-министра и членов правительства о том,что для них приоритетом является привлечение иностранных инвестиций.



«Одним из способов привлечения иностранных инвесторов как раз и является участие такого рода международных экономических форумах, и в первую очередь Давосского. В нынешнем году расходы на это минимальные, так как форум проходит в онлайн-режиме, и достаточно было просто подключиться. На сессиях были очень интересные дискуссии, которые дают представление о том, что происходит в мировой экономике, и правительство Грузии должно было бы этим заинтересоваться. Это очень важный форум, и надеюсь, что Грузия хотя бы на минимальном уровне примет в нем участие – заявила Кети Бочоришвили.



По ее словам, неучастие Грузии в Давосском форуме затруднит привлечение инвестиций в крупные стратегические проекты, такие, например, как строительство порта в Анаклиа.



«Анаклиа – это очень крупный инфраструктурный проект, который нуждается в масштабных инвестициях. Есть и другие крупные проекты, и они все должны были быть представленына форуме в Давосе. Это очень важно для привлечения инвестиций в условиях пандемии. Давосский форум – это как раз международная платформа, где представители правительство и бизнеса обсуждают такого рода крупные проект, и личный контакт облегчает привлечение инвесторов» - заявила бывший замминистра экономики Грузии.



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