

Грузия и Япония оформили соглашение о защите инвестиций

29.01.2021 20:52





Грузия и Япония оформили соглашение о либерализации, поддержке и защите инвестиций. Документ сегодня в Тбилиси подписали глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и посол Японии в Грузии Имамура Акира.



Переговоры по соглашению между странами начались в 2017 году. Документ предусматривает введение механизмов правовой защиты инвестиций в обеих странах, что должно облегчить движение частного капитала между Грузией и Японией, стимулировать предпринимательскую инициативу, помочь эффективному развитию экономических ресурсов.



«Мы делаем все возможное, чтобы в постковидный период привлечь как можно больше японских инвесторов в разные отрасли и создать новые рабочие места», — сказала Турнава.



Она также напомнила, что Япония является важным политическим и экономическим партнером Грузии. За последние 10 лет объем японских инвестиций в Грузию превысил 150 миллионов долларов.



«Это не отражает реального потенциала, который намного выше. Также существует множество программ технической помощи, реализуемых при поддержке правительства Японии», — отметила глава Минэкономики Грузии.



Она указала, что японские инвестиции не прекратились даже в период пандемии, и весной 2020 года компания TEPCO Renewable Power (TEPCO RP) приобрела 31,4% акций Дарьяльской ГЭС, расположенной в Казбегском муниципалитете.



До подписания соглашения о защите инвестиций Турнава обсудила с Акира вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



Особое внимание было уделено таким отраслям как гидроэнергетика, производство «зеленого водорода», инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, а также в развитие транспортного коридора.



На сегодняшний день Грузии работает около трех десятков компаний с участием японского капитала. По данным за три квартала 2020 года, инвестиции из Японии в экономику Грузии составили 15,4 миллиона долларов.



Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 172,3 миллиона долларов.



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