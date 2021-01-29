

В Грузии более 160 объектов питания отказываются работать через сервисы доставки в знак протеста

29.01.2021 22:12





В субботу, 30 января более 160 объектов питания в Тбилиси на 24 часа прекратят работу через сервисы доставки, чтобы опротестовать продление ограничений по COVID-19. Об этом журналистам сообщил глава Гастрономической ассоциации Грузии Леван Кокиашвили.



По решению правительства Грузии, с 1 февраля объекты питания заработают только в Аджарии. Пока что местные рестораны и кафе смогут размещать гостей за столиками на улицах, залы по-прежнему останутся закрыты.



В других регионах страны объекты питания могут работать только навынос. В правительстве Грузии не называют конкретных дат, заявляя, что сроки открытия будут зависеть от эпидемиологической ситуации.



«Из-за локдауна страна находится на грани социального взрыва. Бизнес разоряется. Царит тотальная безработица. Никаких эффективных шагов по преодолению проблем не видно. Поскольку правительство страны неверно оценивает существующие проблемы, постоянно напоминая нам, что мы можем использовать сервис доставки, в знак протеста на один день мы отказываемся от этой услуги», — говорится в заявлении на странице ассоциации в Facebook.



Забастовка начнется завтра в 09:00. Кокиашвили указал, что число участников акции продолжает расти. Он ожидает, что до конца сегодняшнего дня список объектов, присоединившихся к протесту, увеличится до 250. Помимо кафе, баров ресторанов и хинкальных, требования организаторов поддержал тбилисский сервис доставки «Элвис». На 24 часа это компания закроет свое приложение для пользователей.



«Другие службы доставки также выражают солидарность с нашим протестом, но, как и McDonald’s, они не могут присоединиться из-за договоренностей с международными компаниями», — сказал Кокиашвили в комментарии агентству BM.ge.



По словам организаторов, одновременно завтра в 15:00 владельцы и сотрудники объектов питания присоединятся к протестной акции у здания канцелярии правительства Грузии.



«Мы надеемся, что население с пониманием отнесется к нашему шагу, вызванному крайним отчаянием», — отмечено в заявлении.



Требования объектов питания сегодня прокомментировала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава. Она заявила, что в правительстве постоянно ведут консультации с бизнес-сектором и осознают тяжелейшее положение ресторанного бизнеса. Одновременно Турнава указала, что открытие этой сферы зависит только от эпидемиологической ситуации.



«Необходимо немного больше терпения, но я понимаю их протест. Я понимаю, что их протест – это не какой-то политизированный акт, а протест, вызванный их внутренними проблемами», — сказала она.



Министр добавила, что правительство воздерживается от поспешных решений и пока еще не может назвать конкретную дату начала послаблений для ресторанов.



«Эта дата может быть более оптимистичной, чем мы думаем сегодня. Еженедельно пересматривается показатель заболеваемости. Сегодня у нас позитивная тенденция, и мы должны постараться ее сохранить», — отметила она.



Ранее правительстве Грузии допустили пересмотр дат отмены ограничений, если показатель выявляемости новых случаев коронавируса в течение недели будет сохраняться на уровне ниже 4%. Как ожидается, межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 проведет оценку эпидситуации 15 февраля.



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