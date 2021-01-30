

ENKA распространила заявление о проблемах со строительством Намахванской ГЭС

30.01.2021 13:29





Как говорится в заявлении компании — инвестора Намахванской ГЭС, с начала реализации проекта компания неоднократно проводила встречи с местным населением. В компании заявляют, что они также хотели встретиться и конструктивно поговорить с противниками строительства ГЭС, однако, как пояснили в ENKA, такая встреча не состоялась из-за радикальной позиции негативно настроенных граждан.



«Компания в рамках инвестиционного обязательства взяла на себя ответственность как за успешную реализацию проекта, так и за трудоустройство до 1600 граждан Грузии и различные социальные проекты. Инвестор с высокой ответственностью относится к взятым обязательствам и по сей день добросовестно их выполняет. Государство же, в свою очередь, несет ответственность за соблюдение прав инвестора для реализации проекта в установленные сроки.



Соответственно, мы обратились в соответствующие органы за поддержкой, определённой законом, и приветствуем тот факт, что они выполняют свои обязанности.



Препятствование реализации проекта является неприемлемым, так как оно связано со значительным материальным ущербом, не говоря уже о риске потери доверия к инвестиционному климату страны и будущих юридических осложнениях», — говорится в заявлении компании ENKA, осуществляющей проект каскада Намахванской ГЭС.





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