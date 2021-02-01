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В Грузии открылись торговые центры и магазины
01.02.2021 11:38
С 1 февраля в Грузии открылись торговые центры и магазины. Соответствующее решение принял координационный совет.
Как заявила вице-премьер Майя Цкитишвили, по субботам и воскресеньям торговые объекты не будут иметь права работать.
Кроме того, как отметила Цкитишвили, в 5 городах: Батуми, Зугдиди, Поти, Гори и Телави, по субботам и воскресеньям не будет работать и муниципальный транспорт, который в этих городах возобновил функционирование с 1 февраля.
«С учетом того, что в 5 городах начинает работу муниципальный транспорт и возобновляют функционирование школы и магазины, чтобы компенсировать эту повышенную мобильность, в течение февраля в упомянутых городах по субботам и воскресеньям муниципальный транспорт не будет функционировать, а рестораны, объекты питания и магазины будут работать в дистанционном режиме», - заявляет Цкитишвили.
Вместе с тем, с 1 февраля можно будет обменять проданные товары, что не допускалось в новогодний период. Также будет возможно функционирование примерочных.
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