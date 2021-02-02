

EBRD выражает готовность подключиться к реформе энергетики и государственных предприятий Грузии

02.02.2021 16:14





По заявлению министра финансов Иване Мачавариани, на протяжении последних десятилетий EBRD является одним из крупнейших партнеров Грузии.



«В основном он задействован в частном секторе и участвует в более чем 250 различных проектах и было выделено финансирования около 4 миллиардов», - об этом министр финансов сообщил после встречи с президентом EBRD.



По словам Иване Мачавариани, они выразили готовность и желание активно участвовать в различных сферах, включая энергетику и реформу государственных предприятий.



«EBRD в отличие от других наших партнеров, в основном ориентирован на частный сектор, по меньшей мере 75% его портфеля приходится на частный сектор. Соответственно, их роль в постпандемический период также особенна. Они выразили готовность и желание активно участвовать в различных сферах, будь то энергетика, реформа государственных предприятий и т.д. Мы помним очень плодотворный и положительный опыт, когда они много лет назад активно участвовали в банковском секторе Грузии, и сегодня мы видим, насколько силен наш банковский сектор, исходя из этого, мы хотим обобщить эту модель в различных секторах, где они могут сыграть позитивную роль в восстановлении экономики страны и будущем прогрессе», - заявил Иване Мачавариани.





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