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Pegasus начинает регулярные полеты из Стамбула в Тбилиси
02.02.2021 17:10
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines возобновляет прямые рейсы из Стамбула в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Объединения аэропортов Грузии.
Полеты по маршруту Стамбул – Тбилиси – Стамбул будут выполняться ежедневно с 11 февраля.
По данным Агентства гражданской авиации страны, в феврале Грузия будет осуществлять регулярные авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта в 12 стран. На данный момент из Грузии и обратно можно полететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Армению, Турцию, Украину, Казахстан и Беларусь.
Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение по всем направлениям с 1 февраля. Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен несколько раз.
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