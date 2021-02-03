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Мэр Тбилиси анонсировал строительство нового моста


03.02.2021   12:21


В ближайшие дни будет объявлен тендер на строительство моста, который свяжет Университетскую улицу и район Багеби, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Градоначальник отметил, что мост предоставит возможность попасть из Багеби в район Сабуртало без необходимости ехать по району Ваке, что разгрузит автомобильный поток.

«Вам известно, что много людей живет в Цхнети и пользуется этой конкретной дороги. Багеби всегда загружены и этим проектом мы хотим разрядить [этот участок]», — заявил Каладзе.

На данный момент улица Университета и Багеби связаны лишь пешеходным мостом.

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