

Мэр Тбилиси анонсировал строительство нового моста

03.02.2021 12:21





В ближайшие дни будет объявлен тендер на строительство моста, который свяжет Университетскую улицу и район Багеби, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Градоначальник отметил, что мост предоставит возможность попасть из Багеби в район Сабуртало без необходимости ехать по району Ваке, что разгрузит автомобильный поток.



«Вам известно, что много людей живет в Цхнети и пользуется этой конкретной дороги. Багеби всегда загружены и этим проектом мы хотим разрядить [этот участок]», — заявил Каладзе.



На данный момент улица Университета и Багеби связаны лишь пешеходным мостом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





