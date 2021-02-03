

Bloomberg: состояние Иванишвили в январе уменьшилось на $25 млн

03.02.2021 12:48





Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Бидзины Иванишвили оценивается в $5,67 млрд.



В рейтинге создатель партии "Грузинская мечта" занимает 458-е место. По оценке BBI, за минувший год его состояние не изменилось, при этом в январе оно уменьшилось на $25 млн.

Средства грузинского бизнесмена вложены в компании, работающие в разных отраслях, отмечает Bloomberg.



Сам миллиардер ранее в интервью изданию Entrepreneur Sakartvelo размер своего капитала называть отказался, указав при этом, что уже много лет не сотрудничает с Forbes и Bloomberg, поэтому не знает, по каким критериям эти издания определяют его состояние.









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