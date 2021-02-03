

Гвенетадзе: Без восстановления туризма, экономический рост в 2021 году составит около 1%

03.02.2021 14:05







13:20, 03.02.2021



«К сожалению, экономика Грузии в 2020 году сократилась из-за пандемии COVID-19, как и глобальная экономика, в основном из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом», — заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.



Как отметил Гвенетадзе, по предварительным данным, в 2020 году экономика сократилась на 6,1%. По его словам, в начале пандемии в Грузии ожидался спад экономики на 4%.



Вместе с тем, по словам Кобы Гвенетадзе, если эпидемиологическая ситуация улучшится во второй половине года и туристический сектор начнет постепенно восстанавливаться, тогда Нацбанк прогнозирует частичное оздоровление экономики в 2021 году. В таком случае ожидается, частичное восстановление экономики в 2021 году составит около 4%. Однако, существует и пессимистический прогноз развития событий.



«В случае продолжения пандемии и продления глобальных ограничений, если что-то подобное произойдет в глобальном масштабе, конечно, это затронет и Грузию, это нанесет ущерб экономике, продлит ограничения, плохо повлияет на мобильность и, следовательно, замедлится процесс восстановления экономики. В этом случае, если произойдет дальнейшее ухудшение ситуации в мире и в Грузии, если вообще не произойдет восстановление туризма, по текущим оценкам, экономический рост в 2021 году составит около 1%», — заявил Гвенетадзе.



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