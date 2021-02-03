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Годовая инфляция в январе составила 2,8%
03.02.2021 14:05
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 февраля, годовая инфляция в январе составила 2,8%, а по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,1%.
По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: в группе продовольствия и безалкогольных напитков цены выросли на 6,4%; цены в группе здравоохранения выросли на 9,7%; мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом – рост на 10,8%; на алкогольные напитки и табак – рост на 6,9%; жилье, вода, электричество, газ – снижение на 20,5%.
Основное влияние на месячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продовольствие и безалкогольные напитки (рост на 2%); транспорт (рост на 1,4%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 1,9).
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