

Правительство Грузии расшило программу субсидирования кредитов бизнеса

04.02.2021 19:42





В Грузии расширят государственную программу субсидирования кредитов компаний, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня заявил премьер-министр Георгий Гахария.



В декабре 2020 года власти Грузии начали прием заявок на субсидирование уплаты процентов по кредитам и лизингу (до 80%) для объектов ресторанной индустрии в течение шести месяцев.



Теперь к программе добавлены еще два направления – это объекты спортивной индустрии, а также частные детские сады. Как отметил премьер, эти сферы также сильно пострадали во время пандемии.



«Мы решили, что это мера коснется не только ресторанов, но и объектов спортивной индустрии, а также частных детских садов», — сказал он.



Одновременно в правительстве решили смягчить строгие критерии отбора. Гахария отметил, что за два месяца от желающих принять участие в программе поступило около 2 тысяч обращений. Тем не менее, из-за технических нюансов до 80% заявок были отклонены.



«Около 2 тысяч ресторанов подали заявки на получение такого пособия, но только 420 из них отвечали требованиям. Сегодня мы приняли решение смягчить технические детали, чтобы эти 2 тысячи ресторанов могли извлечь выгоду из государственной программы поддержки», — заявил Гахария.



Как позже пояснила глава Минэкономики Грузии Натия Турнава, по новым условиям программы, субсидировать будут не только банковские кредиты, но и кредиты, взятые в микрофинансовых организациях. Подать заявки, в том числе повторно, бизнесмены смогут с 8 февраля по 5 марта 2021 года. Одновременно, если до сих пор программа применялась к займам, выданным до 1 марта 2020 года, то теперь она будет применяться к кредитам, выданным до 1 декабря 2020 года.



Подробную информацию о нововведениях в ближайшее время представит агентство «Производи в Грузии».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





