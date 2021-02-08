

В Грузии открылись непродовольственные рынки

08.02.2021 13:29

Новости-Грузия



В Грузии сегодня возобновили работу непродовольственные рынки и ярмарки. Эти объекты были закрыты с 28 ноября 2020 года, после введения властями масштабных ограничений из-за роста заражаемости коронавирусом.



Рынки будут работать только в будние дни, а по субботам и воскресеньям – нет. Администрациям объектов придется позаботиться о соблюдении регуляций и мер безопасности – контролировать ношение масок посетителями и проводить термоскрининг. Ежедневно на территории торговых объектов должна проводиться дезинфекция.



Раз в две недели не менее 20% сотрудников рынков будут проходить тестирование на коронавирус. На первом этапе, до марта 2020 года, этот процесс будет финансировать государство, а позже – администрации торговых объектов.



Помимо рынков, с сегодняшнего дня в Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновил работу общественный транспорт.



На послабление ограничений только в будние дни власти Грузии решились, когда показатель выявляемости новых случаев коронавируса установился на уровне примерно 4%.



С 15 февраля в Грузии полностью возобновится очная учеба в школах. Объекты питания по будням смогут обслуживать клиентов за столиками на улице.



Пока что в стране продолжает действовать «комендантский час». Также запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, не осуществляются междугородные перевозки.



Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С того дня в стране зафиксировали 262 024 случая заражения, 252 815 пациентов выздоровели, 3 269 умерли.



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