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Модернизация аэропорта Марнеули планируется за счет турецкого гранта
08.02.2021 19:51
В 2020 году Турция выделила Грузии грант в размере 100 миллионов лир (46,9 млн. лари по текущему обменному курсу) с целью военного сотрудничества. Сумма будет потрачена на модернизацию Марнеульского аэропорта.
Об этом говорится в отчете парламентского комитета по обороне за 2020 год.
27 ноября 2020 года Турция передала Силам обороны Грузии 35 автобусов и 12 бронированных экскаваторов-погрузчиков.
В рамках того же гранта Грузия получит оснащение турецкого производства.
«По соглашению, выделенные средства для военных нужд будут потрачены на закупку товаров и обслуживания, желательно - от турецких фирм и компаний, а также должна быть осуществлена модернизация Марнеульского аэропорта, в соответствии с протоколом логистики", - говорится в отчета комитета по обороне.
Здесь же поясняется, что грузинская сторона должна письменно уведомить правительство Турецкой Республики о приоритетном проекте, в котором должны быть указаны спецификации, тип и количество товаров. В ответ турецкая сторона должна сообщить, какая сумма будет доступна из 100 000 000 турецких лир.
Сумма должна быть потрачена на конкретные проекты в течение 5 лет с момента её выделения.
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