

Ассоциация хлебопекарей Грузии бьет тревогу

09.02.2021 17:02





Многие крупные хлебопроизводители не смогли получить субсидию на электроэнергию, поскольку не были должным образом проинформированы о сроках регистрации на специальном сайте, заявил председатель Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаз Долидзе на пресс-конференции во вторник.



Согласно постановлению правительства Грузии, государство покрывает половину разницы между увеличенным и старым тарифом на электричество 20 отраслям.



Для получения субсидии компании до 27 января должны были успеть заполнить заявку на специальном сайте www.registration.gov.ge.



По словам Долидзе, большинство производителей хлеба получили счета за электроэнергию по новому повышенному тарифу.



"12 января государство приняло постановление о частичном субсидировании тарифа на электроэнергию для производителей после того, как он был повышен на 11 тетри, и хлебопекари должны были получить субсидию приблизительно в пять тетри, чтобы не повышать цену на продукцию", - заявил Долидзе.



Он отметил, что повышение тарифа напрямую отразится на себестоимости продукта, тем более что ежедневно дорожают дрожжи, жиры и соль.



"Цена на хлеб не изменится до апреля. Мы обещали государству, и мы выполним это обещание, но повышенный тариф на электроэнергию отразится на себестоимости продукта и ляжет тяжким грузом на производство. Еще одно: если бы государство не субсидировало стоимость муки сегодня, цена на хлеб выросла бы на 20-25 тетри", - сказал Долидзе.



Хлебопекари просят Министерство сельского хозяйства и Минэкономики Грузии открыть портал еще на неделю, чтобы подать заявки смогли все производители.



Правительство Грузии в конце января приняло решение увеличить с 10 до 15 лари субсидию за мешок муки первого сорта весом 50 килограммов, чтобы не допустить роста цен на хлеб.



Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на 4 месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование.



Всего для субсидирования пшеничной муки государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).



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