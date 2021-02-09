

Министерство финансов продало ценные бумаги на сумму 15 млн лари

09.02.2021 20:09





Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 15 миллионов лари и сроком погашения 364 дня на аукционе казначейских обязательств, который состоялся 2 февраля.



По данным НБГ, в аукционе участвовало 7 коммерческих банков, а спрос составил 62 497 000 лари.



Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 7,940%, максимальная – 8,000%, а средневзвешенная – 7,940%.





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