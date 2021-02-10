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Грузия вывезла 39 тонн мандаринов


10.02.2021   12:51


39 тысяч тонн мандаринов на сумму 19 миллионов долларов вывезли из Грузии с начала сезона сбора урожая, сообщает министерство сельского хозяйства.

С 1 августа 2020 года по 7 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 7,8 тысяч тонн (25%) мандаринов больше, а стоимость экспорта увеличилась на 2,8 миллиона долларов (17%).

Грузинские цитрусы вывозят, в основном, в соседние страны:

Россия — 22,5 тысяч тонн

Армения — 8,7 тысяч тонн

Украина — 5,3 тысячи тонн

Кроме того, в небольшом объеме экспорт был осуществлен в Молдову, Туркменистан, Беларусь, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

По прогнозам, в Аджарии соберут около 40 тысяч тонн мандаринов.

Благодаря государственной программе, нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды — до 30 перерабатывающих предприятий.

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