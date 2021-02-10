

Объявлены победители конкурса грантов на развитие Цхалтубского района

10.02.2021 16:21





Двадцать из 134 проектов победили в конкурсе грантов на развитие грузинского муниципалитета Цхалтубо. Отбор прошли 14 инициатив из сферы сельского хозяйства и развития бизнеса, пять проектов из государственного сектора и один по развитию местного сообщества.



Среди проектов в области сельского хозяйства – теплицы в деревнях Гвиштиби, Маглаки, Гегути и Опшквити, где будут выращивать салат, рукколу и десертный виноград, а также птицеферма в городе Цхалтубо.



Несколько бизнес-проектов направлены на развитие туризма и сопутствующих услуг: три гостевых дома в городе Цхалтубо и деревне Хомули, парк приключений и кемпинг «Три стихии» в деревне Гумати, развитие туризма в пещерах города Цхалтубо и другие. Помимо этого, в целях развития сектора услуг, была поддержана инициатива улучшения качества бухгалтерских услуг для малых и средних предприятий.



В рамках проекта по развитию местного сообщества будет установлено оборудование для настольного тенниса в центральном парке в Цхалтубо. А проекты государственного сектора включают в себя библиотеку в школе села Сачхеури, музыкальный клуб и мини-кинотеатр для образовательных мероприятий в двух государственных школах в Цхалтубо. Помимо этого, детский инклюзивный центр приобретет специальные автомобили для оказания услуг по уходу за детьми с ограниченными возможностями.



Конкурс был запущен в октябре 2020 года и проводился в рамках финансируемого ЕС проекта ENPARD «Местная группа действий Цхалтубо». Проект реализует чешская общественная организация «Человек в беде». До весны 2021 года планируется еще один этап конкурса грантов на проекты развития Цхалтубского муниципалитета.



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