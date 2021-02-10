

Грузинский бренд одежды Kombinizona расширил бизнес во время пандемии

10.02.2021 16:25





Грузинский бренд одежды Kombinizona расширил бизнес во время кризиса, вызванного COVID-19. В этом ему помогла инициатива EU4Business и проект Clusters4Development (C4D).



Компания производит терапевтическую одежду для женщин, подростков, детей и людей с инвалидностью на основе исследований о восприятии цвета. Предприятие было создано в 2017 году. Его история началась с единственной взятой в аренду швейной машины и небольшого шоурума. В 2020 году при поддержке ЕС компания приобрела 19 швейных машин, увеличила производственные мощности, запустила второй бренд и начала производство защитных масок, халатов и спецодежды по доступным ценам.



Во время пандемии компания увеличила свой штат сотрудников до 70 человек. Половина из них – люди с инвалидностью, работающие удаленно. В целях эффективного реагирования на нехватку медицинских средств индивидуальной защиты по всей стране, Kombinizona запустила кампанию #1yours1mine и направила 30% от своих доходов на благотворительность.



«Поддержка ЕС помогла нам закупить оборудование. Таким образом, нам не пришлось останавливать производство, мы наняли больше людей, произвели много средств индивидуальной защиты и распространили огромное количество бесплатных масок. В итоге, мы помогли стране преодолеть кризис», - говорит Гано Мелитаури, основательница Kombinizona.



Проект C4D также помог приобрести необходимое оборудование еще одному бренду – Doctor Goods. Это единственная компания в Грузии, которая специализируется на создании медицинского текстиля для хирургических процедур и послеоперационного ухода.



Чтобы Doctor Goods смог увеличить производство и удовлетворить высокий спрос на данную продукцию, проект C4D предоставил финансирование для закупки 12 новых швейных машин. Это позволило компании производить 40 тысяч медицинских халатов в неделю.



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