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Регистрация на временное легальное трудоустройство для граждан Грузии в Германии начнется 15 февраля
12.02.2021 12:04
Регистрация на временное легальное трудоустройство для граждан Грузии в Германии начнется 15 февраля.
По данным министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, трудоустройство возможно на сезонные работы в сельскохозяйственном секторе, что связано со сбором различного сезонного урожая.
По информации ведомства, на рынке труда Германии граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на три месяца. Сезонные работы начнутся 1 апреля.
Регистрация бесплатна и доступна круглый год. Для получения дополнительной информации гражданин должен связаться с Facebook-страницей Государственного агентства содействия трудоустройству или по горячей линии — 1505.
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