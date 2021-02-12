

Регистрация на временное легальное трудоустройство для граждан Грузии в Германии начнется 15 февраля

12.02.2021 12:04





Регистрация на временное легальное трудоустройство для граждан Грузии в Германии начнется 15 февраля.



По данным министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, трудоустройство возможно на сезонные работы в сельскохозяйственном секторе, что связано со сбором различного сезонного урожая.



По информации ведомства, на рынке труда Германии граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на три месяца. Сезонные работы начнутся 1 апреля.



Регистрация бесплатна и доступна круглый год. Для получения дополнительной информации гражданин должен связаться с Facebook-страницей Государственного агентства содействия трудоустройству или по горячей линии — 1505.





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