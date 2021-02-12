

В Грузии возобновились внутренние авиарейсы

12.02.2021 15:13





С сегодняшнего дня в Грузии возобновились внутренние авиарейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии.



С 12 февраля из аэропорта Натахтари (32 километра до Тбилиси) можно улететь в Сванетию и Рача.

Рейсы в Местия будут выполняться по пятницам. Время вылета из Натахтари – 10:00, а из Местия – в 12:00.

По маршруту Натахтари–Амбролаури–Натахтари рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Время вылета из Натахтари – 15:30, а из Амбролаури – в 16:45.



Данное расписание будет действовать в феврале-марте.



С прошлого года тарифы для пассажиров не изменились. Цена билета на рейс Натахтари-Местия составляет 90 лари для взрослых (примерно 27 долларов), а на рейс Натахтари-Амбролаури 50 лари (примерно 15 долларов). Для детей от 3 до 12 лет действует скидка 30%, а для детей до 3 лет полет бесплатный.



Как отмечается, аэропорты Натахтари, Амбролаури и Местия оснащены в соответветствии с требованиями Минздрава и Агентства гражданской авиации.



С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для поэтапного восстановления полетов авиационные власти Грузии продолжают переговоры с рядом авиакомпаний.



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