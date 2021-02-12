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В Грузию пытались завести более 24 тонн картофеля, зараженного карантинным заболеванием


12.02.2021   18:05


На таможенно-пропускном пункте «Сарпи» (турецко-грузинская граница) выявили 24,5 тонны картофеля, зараженного опасным карантинным заболеванием. Об этом сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.

В рамках фитосанитарного пограничного контроля товар проверили в лаборатории. Результаты исследования выявили патогенный гриб Синхитрий внутриживущий (Synchytrium endobioticum) – вид фитопатогенов, который является причиной рака картофеля.

Согласно постановлению правительства, партию отправят обратно в страну, из которой был осуществлен экспорт.

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